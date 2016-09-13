Бывший чиновник Росреестра сбежал из-под ареста из-за свадьбы

Бывший чиновник петербургского управления Росреестра Борис Авакян сбежал из-под домашнего ареста незадолго до назначенной свадьбы, сообщают «Коммерсантъ» и Life.ru.

По данным изданий, Авакян 9 сентября мог сбежать в Армению, где живут его родственники. На 12 сентября в пригороде Петербурга была назначена регистрация его брака на модели, победительнице международного конкурса красоты «Королева мира — 2014» Юлии Иониной. Адвокат Авакяна ходатайствовал о том, чтобы его подзащитного отпустили на церемонию, однако ему отказали в этом, а сам экс-чиновник после побега на свадьбу так и не явился.

Бывший сотрудник Росреестра был задержан по делу о мошенничестве. По версии следствия, он организовал преступную группу, ввозившую в страну одежду и электронику под видом стройматериалов. Бюджет в результате недополучил свыше 800 млн рублей.

Авакян был помещен под домашний арест, однако не имел электронного браслета слежения, так как, по данным СМИ, этих устройств не хватало.

Когда в пятницу 9 сентября к нему в квартиру пришел сотрудник ФСИН, Авакяна там не было.

Экс-чиновник объявлен в розыск.