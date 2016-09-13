Сбежавший из-под ареста чиновник Росреестра написал жалобу в СКР

Борис Авакян, бывший сотрудник Росреестра, пожаловался в Следственный комитет России на необоснованное преследование. Он обвиняется по делу о контрабанде, но сбежал из-под домашнего ареста в Армению, сообщает РБК.

На имя следователя по особо важным делам Олега Мартынова он написали письмо, где указывает на «обвинительный уклон в расследовании дела».

Авакян был задержан 28 июля в Москве сотрудниками службы экономической безопасности ФСБ. После слушания дела ему было предъявлено обвинение в уклонение от уплаты таможенных платежей с организации или физического лица.

По версии следствия, Авакян ввозил в Россию одежду и электронику под видом дешевых стройматериалов. Ущерб от его действий оценивается в сумму более 800 млн рублей. Однако вполне возможно, что она может возрасти до 4 млрд рублей.

Воспользовавшись тем, что у местного управления ФСИН не было электронного браслета, он нарушил условия домашнего ареста и выехал в Армению, где у него назначена свадьба.

В свое письме следователю Авакян указал, что инициаторами незаконного уголовного преследования стали оперативник оперативник Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России Павел Смолярчук и начальник 7-го отдела (курирует таможню) управления «К» СЭБ ФСБ Вадим Уваров. В отношении них он давал показания, и теперь эта информация дискредитируется.

Авакян сообщил, что имеет основание ожидать помещения в изолятор.

«В случае моего заключения под стражу я опасаюсь за свою жизнь и здоровье», — написал Авакян, отметив, что готов и впредь сотрудничать с правоохранительными органами.