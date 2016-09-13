Правительство рассмотрит запрет на выезд за рубеж банкирам-должникам

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина на встрече с президентом Владимиром Путиным предложила законодательно ограничить выезд за рубеж для банкиров, организации которых имеют долги перед вкладчиками, сообщает ТАСС.

Глава государства пообещал дать поручение по проработке этого вопроса правительству, правоохранительным органам и ЦБ.

На встрече Набиуллина посетовала на то, что банкиры, замешенные в воровстве, бегут за границу, куда вывели свои активы.

«Может быть законодательно продумать эту тему, потому что у нас граждан, которые не платят за ЖКХ или [штрафы] ГИБДД, могут не выпустить за границу. А банкиры с такими огромными суммами долгов спокойно выезжают?» — предложила Набиуллина.

Путин на это заявил, что «нужно быть очень аккуратным, чтобы не ограничивать свободу людей», но при этом «гарантировать и государство, и общество, и вкладчиков банков от всяких криминальных проявлений».

«Давайте я соответствующее поручение тоже дам и правительству, и правоохранительным органам, и вместе с вами подумаем», — решил президент.