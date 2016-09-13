Еще один журналист обвинил Владимира Маркина в плагиате

Спецкор издательского дома «Коммерсантъ» Илья Барабанов обвинил официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина в плагиате. Об этом журналист написал на своей странице в Facebook.

На прошлой неделе Маркин представил свою книгу «Самые громкие преступления XXI века в России». Тогда же журналистка «Новой газеты» Надежда Прусенкова обнаружила, что в главе о ее коллеге Анне Политковской, убитой в 2006 году, есть большие куски статьи Прусенковой без закавычивания и упоминания авторства.

Маркин вначале написал в твиттере: «Чем еще может прославиться никому, кроме своего болота, не известная и не нужная журналистишка?». Однако вскоре извинился за свои слова.

Как заявил Барабанов, в книге представителя СКР обнаружились фрагменты и его статьи, без кавычек и указания авторства.