Импорт российского пива на Украину вырос в три раза

Несмотря на продовольственные санкции, экспорт российского пива на Украину увеличился почти в три раза, пишет «Коммерсантъ».

По итогам полугодия доля российского пива на украинском рынке составила 60%. Реализуется оно, как другое спиртное из России, на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик.

Издание, со ссылкой на данные таможенной статистики сообщает, что в первом полугодии 2016 года объем экспорта пива вырос в 1,6 раза с 5,99 млн до 9,71 млн дал. Поставки на Украину выросли с 1,86 млн до 6,06 млн дал, на 62,4%.

Как сообщил «Коммерсанту» директор ЦИФРРА Вадим Дробиз, в ДНР и ЛНР поставляется также водка и вино.

«Это делают те компании, которые либо уже находятся под санкциями, как, например, крымская “Массандра”, либо те, кто не боится под них попасть»,— сообщил Дробиз.