Умер экс-футболист «Спартака»

Экс-полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Артем Безродный умер на 38-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Сумской области.

О причинах смерти спортсмена ничего не известно.

Отметим, после завершения карьеры футболиста Безродный проживал в Сумах, где он родился.

Стоит отметить, что вместе со «Спартаком» Безродный четырежды выигрывал чемпионат России и становился обладателем Кубка страны. Всего он забил 10 голов.