13 сентября 2016, 18:59
Умер экс-футболист «Спартака»
Экс-полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Артем Безродный умер на 38-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Сумской области.
О причинах смерти спортсмена ничего не известно.
Отметим, после завершения карьеры футболиста Безродный проживал в Сумах, где он родился.
Стоит отметить, что вместе со «Спартаком» Безродный четырежды выигрывал чемпионат России и становился обладателем Кубка страны. Всего он забил 10 голов.
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