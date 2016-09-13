Великобритания ввела в обращение пластиковую банкноту с портретом Черчилля

Новая банкнота из гибкой полимерной пленки номиналом пять фунтов стерлингов с изображением сэра Уинстона Черчилля поступила в обращение в Великобритании. Об этом пишет The Telegraph.

Первый тираж составил 440 млн новых купюр, которые уже поступили в розничную торговлю и в банкоматы. Старые пятифунтовые банкноты будут иметь хождение до 5 мая 2017 года.

Новые купюры сложнее подделать, они будут служить дольше, чем обычные, они не пострадают от многократной деформации в кошельках и карманах, и даже от стиральной машины.

Это первая пластиковая купюра Великобритании. В 2015 году Шотландия ввела в обращение 2 млн фунтов стерлингов.

Банкнота номиналом 10 фунтов стерлингов появится в 2017 году, на ней будет изображена писательница Джейн Остин.