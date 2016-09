Сноуден попросил Обаму о помиловании

Бывший сотрудник Агенства национальной безопасности США Эдвард Сноуден обратился к президенту США Бараку Обаме с просьбой о помиловании. Об этом он сообщил в интервью The Guardian.

Он считает, что передача прессе материалов о тотальной слежке американских и британских властей за гражданами была правильной с точки зрения морали.

«Конгресс, суды и президент — все они поменяли свою политику в результате тех публикаций. До сих пор не было обнародовано никаких доказательств того, что в результате кто-то подвергся опасности», — сказал экс-сотрудник АНБ.

Как сообщает издание, правозащитники собрались запустить кампанию с призывом помиловать Сноудена. И у Обамы есть возможность простить перебежчика до окончания своих полномочий в ноябре 2017 года. Однако, как отмечает The Guardian, шансы на это очень малы.

