Билл Клинтон рассказал о здоровье супруги

Бывший президент США Билл Клинтон заявил, что резкое ухудшение здоровья его супруги, кандидата в президенты от демпартии Хиллари Клинтон, вызвано обезвоживанием, передает Politico.

«Редко, неоднократно за последние много лет с ней (Клинтон) случилось подобное из-за сильного обезвоживания, и она работала, как демон, как вы знаете, как госсекретарь, как сенатор последующие годы», - прокомментировал Клинтон состояние своей супруги в интервью Чарли Роуз.

Клинтон заверил, что Хиллари идет на поправку и чувствует себя хорошо.

В своем Twitter Клинтон объявила, что у нее прекрасное самочувствие, и она с нетерпением ждет возвращения к работе.

Ранее стало известно том, что у кандидата в президенты США обнаружилась пневмония.