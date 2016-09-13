Эксперт Даниил Александров: Подтверждать знание русского языка иностранным студентам нужно не везде

Сдавать экзамен, подтверждающий уровень знания русского языка, нужно не всем иностранным студентам, обучающимся в России, так как в стране уже более 10 лет преподают и на иностранных языках. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал социолог, профессор и замдиректор НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, заведующий лабораторией «Социология образования и науки» Даниил Александров, комментируя сообщения СМИ о намерении Минобрнауки ввести экзамен по русскому для всех иностранных студентов.

«Если речь идет о программах обучения на русском языке, то сертификат знания русского языка необходим. Если же это программа, преподающая на английском языке (а такие у нас в стане есть), то сертификат знания русского языка требовать не нужно. Будем надеяться, что Министерство образования и науки разберется, где оно будет требовать подтверждения знания русского языка, а где нет.

Программы на английском языке для иностранных, в том числе китайских (а не только европейских) студентов существуют в разных вузах России уже лет 10. Помню, я еще тогда разговаривал об этом с представителями Томского политехнического университета – там организовывали программы на английском языке по техническим дисциплинам. Там, наоборот, требуется сертификат английского языка.

Думаю, в Министерстве образования и науки с этим разберутся – новый министр представляет мне человеком практическим. Ну, зачем принимать решения, которые поломают успешно работающие программы? Этого никто не будет делать. Думаю, не стоит беспокоиться по этому поводу», – сказал Александров.

О том, что всех иностранных студентов, обучающихся в России, собираются обязать сдавать экзамен по русскому языку, министр образования и науки Ольга Васильева заявила 13 сентября в интервью информационному агентству ТАСС. Ранее такое предложение выдвигал ректор РУДН Владимир Филиппов.

Напомним, подтверждение уровня владения языком требуют все вузы в Европе и США, и только в России – нет.

