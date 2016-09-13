Эксперт Алексей Портанский: Не все проблемы в российской экономике связаны с нехваткой денег

Не все проблемы в российской экономике связаны с нехваткой средств: во многом они связаны с коррупцией и другими особенностями ситуации в России. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook профессор Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Портанский, комментируя публикации о плане Столыпинского клуба.

«Весьма уместное замечание в адрес программы Столыпинского клуба сделано в конце материала Натальей Орловой из Альфа-банка. Эта программа, полагает она, исходит из логики, что все проблемы в экономике связаны с нехваткой денег. Разумеется, это не так.

Насколько понимаю, в программе лишь мимоходом говорится о необходимости снижения административной нагрузки на бизнес, ограничении проверок, декриминализации, "повышении независимости судов (т.е. совсем независимыми они все-таки быть не должны ?!)". Напомню также, что, по данным Следственного комитета, ущерб экономики от коррупции растет ежегодно на 50%. Вопрос: какая часть из предполагаемых 2 трлн.руб. будет поглощена бушующей в стране коррупцией?», – написал Алексей Портанский.

О том, что члены Столыпинского клуба подготовили программу первоочередных действий, которые, по их мнению, способны стать первым этапом выхода российской экономики из кризиса, сообщила 13 августа газета «Ведомости». По ее данным, на реализацию программы предлагается потратить почти 2 трлн руб.

1,4 трлн руб., согласно плану, предназначены Фонду развития промышленности, Фонду развития моногородов, Корпорации МСП, а также фонду содействия сельскому хозяйству и агентству плохих долгов, которые еще только предстоит создать. Еще 520 млрд руб. нужны на стимулирование спроса на отечественную продукцию.

В качестве источника финансирования предлагается использовать средства населения и Центробанк России.