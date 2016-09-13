Сирийское командование подтвердило уничтожение израильского самолета

На один из военных объектов Сирийской армии в провинции Кунейтра в 1:00 13 сентября был совершен налет израильских ВВС, сообщает агентство SANA со ссылкой на информацию, поступившую от Верховного командования.

Сирийским противовоздушным силам удалось к югу от города Кунейтра сбить израильский военный самолет и беспилотник-разведчик к западу от посёлка Сасаа провинции Дамаск.

Представитель израильской армейской пресс-службы майор Арье Шаликар опроверг это сообщение, сообщает РИА Новости.

«Сегодня ночью две ракеты класса "земля-воздух" были выпущены из Сирии после того, как наша авиация атаковала позиции сирийской артиллерии. Ни на одном из этапов инцидента безопасность летательных аппаратов ВВС Израиля не была под угрозой. Полностью ложные заявления», — заявил он.