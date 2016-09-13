«Новой газете» запретили публиковать переписку адвоката из «дела Магнитского»

Решением суда в качестве обеспечительной меры журналисты «Новой газеты» Роман Анин и Олеся Шмагун получили запрет на публикацию переписки старшего партнера адвокатского бюро «Кворум» Андрея Павлова. Об этом пишут «Ведомости».

8 сентября он потребовал уничтожить его переписку, попавшую к журналистам незаконным путем, и выплатить ему компенсацию в размере 2 млн рублей.

Ранее Шмагун и Анин попросили его прокомментировать содержание писем, сообщив, что получили ее от третьих лиц.

В своем иске Павлов утверждает, что таким образом было нарушено его право на тайну переписки, тайну связи, закон о персональных данных и адвокатской тайны.

Он уверен, что «Новая газета» опубликует на основе его переписки расследование о некоторых уголовных дел СК РФ.

Олеся Шмагун заявила, что ее издание действительно готовит материал, который касается, в том числе, адвоката Павлова, пишет Medusa.

«Мы воспринимаем это как способ защиты со стороны Павлова. Иск беспрецедентный. Он пытается засудить нас до публикации. Мы будем обжаловать обеспечительные меры», — рассказала Шмагун.