Порошенко перекрестился на словах об очередном транше МВФ

Президент Украины Петр Порошенко перекрестился во время выступления, говоря о том, что 14 сентября страна получит транш на 1 млрд долларов от МВФ. Запись выступления публикует телеканал «112 Украина».

«14 сентября, даст Бог, у нас будет новый транш от МВФ», — заявил Порошенко.

Программа финансовой помощи Украине со стороны МВФ предполагала выделение стране кредита в 17,5 млрд долларов. В марте 2015 года поступил первый транш этой суммы в размере 5 млрд долларов, в августе 2015 года — еще 1,7 млрд. перевод нового транша МВФ затягивался из-за проблем с проведением реформ и борьбой с коррупцией.