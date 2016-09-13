Лавров призвал опубликовать соглашение с США по Сирии

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия намерена добиться опубликования российско-американских договоренностей по Сирии от 9 сентября. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Чтобы не возникали сомнения насчет того, как мы будем выполнять договоренность в том виде, в котором она заключена, мы предложили эту договоренность опубликовать, не сохранять ее в секрете, как этого хотели бы наши американские партнеры. Нам скрывать нечего, все, что там написано — это предмет согласия», — заявил Лавров.

Он также сообщил, что будет добиваться одобрения документа СБ ООН без каких-либо резолюций.

Лавров охарактеризовал как «странные» слова представителя Белого дома Джоша Эрнеста о том, что американские власти сомневаются в том, что российская сторона будет выполнять условия сделки.

Напомним, в ходе переговоров Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри удалось согласовать прекращение огня в Сирии с 12 сентября. Кроме того, удалось согласовать создание российско-американского центра для размежевания сирийской оппозиции и террористов и разграничение районов действия авиации США и России в Сирии.

Помимо этого, вокруг сирийского города Алеппо будет создана демилитаризованная зона и обеспечен гуманитарный доступ в этот район.

ВВС президента Сирии Башара Асада обязались не наносить удары по силам оппозиции.