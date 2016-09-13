13 сентября 2016, 12:37
Энергетики спрогнозировали баланс на нефтяном рынке к середине 2017 года
Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало ежемесячный доклад о ситуации на нефтяном рынке.
В докладе прогнозируется, что баланс на рынке углеводородов восстановится не ранее середины 2017 года. До этого предложение будет выше, чем спрос. Ранее в МЭА полагали, что спрос превысит предложение уже во второй половине 2016 года.
Также агентство скорректировало прогноз по темпам роста мирового спроса на нефть в 2016 году: по сравнению с августовским прогнозом спрос снижен на 0,2 млн баррелей в сутки — до 96,1 млн баррелей в сутки.
Прогноз МЭА на 2017 год снижен на 0,1 млн баррелей в сутки — до 1,3 млн баррелей в сутки.
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