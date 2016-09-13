Украинские депутаты подали иск в прокуратуру на Саакашвили

Народные депутаты от «Народного фронта» и «Блока Петра Порошенко» обвиняют главу Одесской областной администрации Михаила Саакашвили в создании организованной преступной группы, а также нанесении ущерба Украине в размере 6,5 млрд гривен (около 16 млрд рублей). С соответствующим заявлением депутаты обратились в Генеральную прокуратуру Украины. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По версии заявителей, Саакашвили замечен в противодействии законной хозяйственной деятельности, служебном подлоге, а также злоупотреблении служебным положением, что, в конечном итоге, привело к материальному ущербу для страны. Предоставленные материалы, по их мнению, могут послужить основаниям для возбуждения уголовного дела на главу обладминистрации.

Представитель народных депутатов Александр Дроздик отметил, что заявление полагалось направить в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАКБУ), однако нардепы обратились генеральную прокуратуру. Они объяснили принятое решение тем, что в материалах имеются данные о преступной связи Саакашвили с сотрубниками НАБУ.

В ответ на обвинения депутатов Михаил Саакашвили прокомментировал: «Сакварелидзе сняли по письму тех людей, дела которых он расследовал. Сейчас они пишут такое письмо как на Сакварелидзе на меня. Но я считаю, что не на того нарвались, мы будем продолжать борьбу».

Народный депутат Борислав Розенбалт в своем интервью телеканалу «112 Украина» назвал обвинение Саакашвили в создании преступной группировки «вендеттой».

«Прежде всего, у него (Саакашвили) очень сложная должность. Глава госадминистрации - человек несвободный. Он ограничен в своих возможностях, потому что у него есть свое четкое задание и своя строгая иерархия. Он должен в рамках полномочий действовать. Был бы он политической фигурой или депутатом, он бы имел больше возможности для какой-то борьбы. Я думаю, что при встрече с президентом он взял карт-бланш к своей работе. То, что произошло, и депутаты написали на него жалобу, я думаю, это простое итальянское слово "вендетта"», - прокомментировал Розенбалт.