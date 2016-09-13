Причиной смерти хоккеиста Девяткина назвали самоубийство

Чемпион России по хоккею 1995 года в составе московского «Динамо» Петр Девяткин мог покончить с собой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Новосибирской области.

Полиция получила информацию об обнаружении тела спортсмена утром 10 сентября. Девяткина нашли у дома по адресу улица Немировича-Данченко, 12.

«В ходе выезда сотрудники отдела полиции номер 7 "Ленинский" обнаружили по указанному адресу мужчину 1977 года рождения, который предположительно покончил жизнь самоубийством», — отметили в полиции.

Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, Девяткин был найден повешенным, а при теле была предсмертная записка, суть которой не раскрывается.

Напомним, Девяткин был нападающим, а в составе сборной Казахстана на Олимпиаде 1998 года в Нагано спортсмен пробился в четвертьфинал. Хоккеист выступал за московские «Динамо» и «Спартак», уфимский «Салават Юлаев», нижнекамский «Нефтехимик», хабаровский «Амур» и другие ХК.