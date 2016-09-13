Ольга Васильева пообещала усовершенствовать ЕГЭ

Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила, что в обозримом будущем экзамены в формате ЕГЭ в России сохранятся. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

Васильева назвала ЕГЭ социальным благом, но не стала отрицать возможные изменения.

«Понятно, что мы будем идти по пути ЕГЭ. Однако хочу еще раз подчеркнуть, что пределу совершенства быть не может. Но я не думаю, что будут какие-то кардинальные изменения, будет отшлифовываться то, что уже есть, в частности сокращение тестовой части», — сообщила она агентству.

Министр образования уверена, что нельзя оценивать школу по результатам ЕГЭ, поэтому предложение Открытого правительства об обязании школ публиковать средние баллы экзамена считает неверным. По мнению Васильевой, такой поход не позволит увидеть объективную картину, и существует необходимость разработать модель самообследования школы.

В конце августа Ольга Васильева заявила, что не позволит «натаскивать» школьников на ЕГЭ в свободное от учебы время.

Она также сообщила о намерении развивать в школах трудовое воспитание. В качестве подспорья в деле художественного и музыкального воспитания Ольга Васильева предложила ввести в школах уроки ритмики.