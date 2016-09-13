13 сентября 2016, 11:36
Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз цитрусовых из Египта
Россельхознадзор «оставляет за собой право ввести временные ограничения» на ввоз в Россию цитрусовых из Египта, говорится в сообщении на сайте ведомства.
«В преддверии массовых поставок цитрусовых из Арабской Республики Египет в Российскую Федерацию Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору выражает обеспокоенность в связи с выявлением систематических нарушений международных и российских фитосанитарных требований», — отмечается в пресс-релизе.
В ближайшее время Россельхознадзор планирует провести переговоры египетскими коллегами по этому вопросу.
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