Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз цитрусовых из Египта

Россельхознадзор «оставляет за собой право ввести временные ограничения» на ввоз в Россию цитрусовых из Египта, говорится в сообщении на сайте ведомства.

«В преддверии массовых поставок цитрусовых из Арабской Республики Египет в Российскую Федерацию Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору выражает обеспокоенность в связи с выявлением систематических нарушений международных и российских фитосанитарных требований», — отмечается в пресс-релизе.

В ближайшее время Россельхознадзор планирует провести переговоры египетскими коллегами по этому вопросу.