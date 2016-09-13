«Эксмо» взяло на себя вину за плагиат в книге Маркина

Издательство «Эксмо» признало, что обвинения в плагиате в адрес представителя СК Владимира Маркина после выхода его книги объясняются отсутствием ссылок на используемые источники по вине ИД. Об этом сообщается на сайте издательства.

«Выражаем сожаление, что в ходе подготовки книги к изданию в результате технической ошибки используемые материалы не были выделены в соответствии с установленными правилами цитирования. В связи с этим ООО "Издательство «Эксмо" приносит извинения Владимиру Маркину и авторам публикаций в СМИ, выдержки из которых были включены в книгу без ссылок на источники», — отметили в издательстве.

В «Эксмо» пообещали при переиздании книги устранить все «мизерные» недостатки.

Ранее стало известно, что еще один журналист - Илья Барабанов из «Коммерсанта» - нашел в книге Маркина плагиат своих статей. Кроме того, в книге «Самые громкие преступления XXI века в России» нашла выдержки из своих работ без ссылок журналистка «Новой газеты» Надежда Прусенкова.