Московские единороссы подвели итоги предвыборной кампании

Московское отделение «Единой России» подвело итоги предвыборной кампании, сообщил журналистам секретарь отделения Николай Гончар.

«Мы будем вести нашу работу строго в соответствии с действующим законодательством до последнего момента. Мы начали готовиться к этой кампании четыре года назад, сразу начали работать на будущие выборы. Мы знаем ситуацию в городе <...> Мы старались сделать так, чтобы каждый из нас знал ситуацию, знал, что нужно сделать, чтобы проблемы жителей решить, и умел продемонстрировать, что мы умеем это делать. На заключительном этапе кампании у нас было подготовлено несколько программ, которые мы, можем об этом сказать с гордостью, завершили. Мы приходим к выборам с конкретными результатами», - сказал московский единоросс.

Gуководитель исполкома московского городского регионального отделения партии Олег Смолкин заявил, что «по самым скромным оценкам волонтеры пообщались с жителями 1,5 млн квартир, хотя я думаю, что эта цифра выше. Мы стараемся вести активно встречи с избирателями. Не менее 20-25 тыс. встреч кандидаты и доверенные лица партии провели с жителями, трудовым коллективами за весь период кампании».

Участники пресс-конференции отчитались, что за это время партии удалось решить несколько проблем. Так участниками предварительного голосования были инициированы такие громкие проекты, как возвращение полного объема льгот на услуги ЖКХ для инвалидов, скидки на оплату взносов за капремонт для москвичей старше 70 и полное освобождение от уплаты взносов для жителей старше 80 лет. Также благодаря участникам предварительного голосования в столице заработала система школьных лагерей «Московская смена».

За лето 50 тысяч московских школьников приняли участие в программе активного отдыха в черте города, рассказала кандидат в депутаты Государственной Думы и один из инициаторов «Московской смены» Любовь Духанина. Также она отметила, что мэр Сергей Собянин сегодня поддержал решение о продлении программы на следующий год.

Единороссы также поддержали продление резидентных разрешений на парковку и возможности забирать автомобиль со штрафстоянки без предоплаты, отметил Николай Гончар. В конце августа этого года московские единороссы инициировали еще один проект – «Зеленый пояс Москвы». Вместе с жителями столичных округов и экспертами-экологами представители партии заявили о намерении сформировать так называемый «зеленый щит» столицы – территории, особо охраняемые законом.

Участники пресс-конференции также сообщили, что благодаря кандидатам в депутаты от «ЕР» удалось ликвидировать незаконную свалку в Печатниках и добиться охранного статуса для Жулебинского леса. Все эти проекты созданы и реализованы при непосредственном участии и поддержке самих москвичей, заявил Николай Гончар.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября 2016 г. по смешанной системе: из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам и единому федеральному округу, а еще 225 - по одномандатным округам. Партийный список допускается до распределения депутатских мандатов при результате более 5% голосов, а при результате более 3% партии получают госфинансирование и освобождаются от сбора подписей на следующих выборах в Госдуму.