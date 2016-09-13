В Польше решили эксгумировать останки жертв авиакатастрофы под Смоленском

Следователи польской прокуратуры решили эксгумировать тела жертв авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, сообщает сайт радиостанции RMF FM со ссылкой на пресс-секретаря прокурора Эву Бялик.

По ее словам, будут эксгумированы все жертвы смоленской катастрофы — за исключением тех, чьи останки уже были изучены в ходе расследования.

Она отметила, что польской прокуратурой установлены контакты с научно-исследовательскими центрами в Европе для «проведения дополнительных исследований и экспертиз».

По информации RMF FM, о проведении эксгумации уже проинформированы четыре семьи погибших.

Самолет Ту-154 Леха Качиньского рухнул в лесу при заходе на посадку в аэропорту Смоленск Северный в апреле 2010 года. Все находившиеся на борту 88 пассажиров и 8 членов экипажа погибли.

В 2011 году Межгосударственный авиационный комитет в своем отчете о результатах технического расследования признал причиной крушения решение экипажа лайнера не уходить на запасной аэродром.