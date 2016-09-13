В Челябинске в День танкиста контрактник убил сослуживца

В Челябинске в День танкиста 11 сентября подрались двое военнослужащих-контрактников. В результате один из них погиб, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

Как выяснилось, в ходе драки сержант Алексей Колесников нанес сержанту Равилю Ахметову удар в челюсть, отчего тот упал, ударившись головой об асфальт.

Бригадой скорой помощи Ахметов был доставлен в в больницу, где ему поставили диагноз «черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени, внутримозговая гематома».

На следующий день военнослужащий, не приходя в сознание, скончался.

Военно-следственный отдел по Челябинскому гарнизону возбудил уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.