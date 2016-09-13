Первый канал опустился на шестую строчку по месячному охвату аудитории

Пять российских интернет-проектов обогнали Первый канал по охвату аудитории в категории 12-44 года. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные TNS за июнь.

Опросы компания TNS проводила в городах с населением свыше 700 тысяч человек, для интернет-ресурсов учитывались данные по посещаемости как с ПК, так и с мобильных устройств.

Согласно полученным данным, первое место по охвату аудитории занимает Google — этой площадкой хотя бы раз в месяц пользуются 88% аудитории в возрасте 12-44 года. На втором месте «Яндекс» (87,2%), на третьем — «Вконтакте» (86%), на четвертом — YouTube (82,7%), на пятом — Mail.ru (81,8%).

Лидер по популярности среди телезрителей Первый канал занимает шестое место с аудиторией 81,5%.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст усомнился в достоверности полученных данных.

«Мы сомневаемся в достоверности этих данных, и не только потому, что сравнение происходит не в целевой аудитории Первого канала (14-59 лет), и не в целевых аудиториях других телеканалов, и только в крупных городах, что, безусловно, выгодно для интернет-проектов. Мы, в принципе, давно не заблуждаемся в вопросе о том, как TNS считает телевидение. Об интернете можем только догадываться», — сказал он.