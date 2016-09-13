Кремль заявил о внимании к делу Захарченко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе служебной проверки руководства антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД РФ, назначенной после задержания врио начальника управления «Т» Дмитрия Захарченко. Об этом сообщает РИА Новости.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов о том, следит ли президент России за делом Захарченко, Песков отметил: «Безусловно, он проинформирован».

Глава МВД России Владимир Колокольцев распорядился о проведении служебной проверки руководства антикоррупционного главка ведомства МВД после задержания полковника Захарченко. Проверка будет осуществлена сотрудниками главного управления собственной безопасности, а также силами департамента государственной службы и кадров МВД РФ. В ходе проверки будут тщательно изучены обстоятельства дела, включая причины, повлекшие арест врио Захарченко. Об этом сообщается на официальном сайте МВД.

Напомним, что Дмитрий Захарченко был задержан по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, а также по подозрению в получении взятки в размере 7 млн рублей. В ходе следственных мероприятий у Захарченко было изъято более 8 млрд рублей. Полковник пробудет под арестом до 8 ноября.