Сбербанк рассказал о планах создания виртуального оператора связи

Глава Сбербанка России Герман Греф объявил о возможности создания собственного виртуального сотового оператора с нуля. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«Что касается создания нами возможного сотового оператора, то мы сейчас эту тему обсуждаем, это не классический сотовый оператор, это технология MVNO (mobile virtual network operator ), это виртуальный оператор и в мире не так много есть успешных проектов, есть успешные операторы, мы их проанализировали, в частности в США есть успешный проект на эту тему», - говорит Греф.

Глава Сбербанка также отметил, что речь идет о создании дочерней компании. «Если это будет, мы обычно такого рода проекты делаем в рамках наших отдельных дочерних компаний, но они все будут интегрированы, конечно, в одну платформу. Мы обсуждаем проект создания сотового оператора с нуля», - добавляет он.

Греф также подчеркнул, что позитивно относится к конкуренции на рынке сотовых операторов и воспринимает ее как вызов.