13 сентября 2016, 12:06
Турция обратилась к США с официальным запросом об аресте Гюлена
Турецкие власти направили в США запрос на арест и экстрадицию исламского проповедника, основателя обширной сети школ «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщает сайт турецкого телеканала NTV.
Гюлен с 1999 года живет с США. Власти и правоохранительные органы Турции считают его организатором неудавшейся попытки военного переворота, предпринятой в ночь на 16 июля.
Запрос минюста Турции об аресте проповедника является первым официальным требованием со стороны турецких властей к США по этому поводу.
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