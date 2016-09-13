Турция обратилась к США с официальным запросом об аресте Гюлена

Турецкие власти направили в США запрос на арест и экстрадицию исламского проповедника, основателя обширной сети школ «Хизмет» Фетхуллаха Гюлена. Об этом сообщает сайт турецкого телеканала NTV.

Гюлен с 1999 года живет с США. Власти и правоохранительные органы Турции считают его организатором неудавшейся попытки военного переворота, предпринятой в ночь на 16 июля.

Запрос минюста Турции об аресте проповедника является первым официальным требованием со стороны турецких властей к США по этому поводу.