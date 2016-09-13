Бразилия лишила полномочий инициатора импичмента экс-президенту

Нижняя палата парламента Бразилии приняла решение лишить полномочий экс-спикера Эдуардо Кунью. За лишение проголосовали 450 членов палаты, 10 — против. Об этом сообщает Reuters.

В течении восьми лет Кунья не имеет права заниматься политической деятельностью, а также занимать государственные должности.

Такое решение бразильский парламент принял из-за ложных данных, предоставленных Куньей относительно своих счетов в швейцарских банках. Экс-спикер также подозревался в получении взяток.

Эдуардо Кунья был одним из основных инициаторов импичмента бывшему президенту Бразилии Дилмы Руссефф.

Руссефф занимала пост главы государства с 2011 года. Импичмент поддержал 61 член сената против 20. Врио главы государства стал вице-президент Мишел Темер. Выборы президента Бразилии пройдут в 2018 году.