Сирия заявила о сбитом израильском самолете

Армия Сирия заявила, что сбила самолет ВВС Израиля. Кроме того, сирийскими военными был подбит беспилотник. Об этом сообщает Reuters.

По данным сирийского государственного агентства SANA, это произошло ночью 13 сентября на сирийской территории.

Судьба пилотов сбитого самолета неизвестна. Кроме того, Израиль не подтверждает информацию о сбитом самолете.

Отметим, ранее минобороны Израиля заявляло, что самолет ВВС нанес авиаудар по позициям сирийских правительственных войск после того, как на Голанские высоты, которые считаются территорией Сирии, оккупированной Израилем, случайно залетел артиллерийский снаряд. Как сообщалось, информации пострадавших при ответном ударе не поступало.

Снаряд прилетел на Голанские высоты уже после того, как в Сирии начал действовать режим перемирия. Он начался 12 сентября в 19:00 мск.

UPD: Израильская армия опровергла потерю своего самолета. Об этом сообщил источник в комментарии РИА Новости.