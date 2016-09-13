Кадыров выразил соболезнования семье погибшего в Чечне экс-командира «Альфы»
Врио главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил слова соболезнования родным и близким погибшего Юрия Торшина. Он разместил соответствующее видео в своем Instargam.
С глубоким прискорбием сообщаю о смерти советника Главы Чеченской Республики, почетного сотрудника ФСБ РФ, бывшего руководителя отдела Управления «А» Центра спецназначения ФСБ РФ Юрия Николаевича Торшина. Я проводил его в аэропорту Грозного спецрейсом в последний путь. Ушёл из жизни один из лучших сынов и патриотов России. Вся его сознательная жизнь была связана с служением Отечеству, борьбой с злейшими врагами России, защитой мирных граждан. Мы были знакомы и дружили с Юрием Николаевичем более шестнадцати лет. И все эти годы я знал его, как исключительно честного, порядочного, мужественного человека. По моему поручению в церемонии прощания с Юрием Николаевичем и его похоронах приняла участие правительственная комиссия ЧР во главе с депутатом Госдумы, советником Главы ЧР Адамом Делимхановым. В неё входили первый заместитель министра правительства РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, Герои России, полковники - председатель парламента ЧР Магомед Даудов и Глава Гудермесского района Вахит Усмаев, слушатель Академии Генштаба ВС РФ Алибек Делимханов, сенаторы Сулейман Геремеев и Зияд Сабсаби, руководитель администрации Главы и правительства ЧР Ислам Кадыров, полпред Чеченской Республики при Президенте РФ - вице-премьер ЧР Бекхан Таймасханов, помощник Главы ЧР Даниил Мартынов, Председатель Счетной палаты ЧР Иса Тумхаджиев, министр внутренних дел ЧР генерал-лейтенант Руслан Алханов, начальник ГУ МЧС РФ по ЧР генерал Руслан Яхъяев, командир ОМОН МВД РФ по ЧР полковник Алихан Цакаев, министр печати ЧР Джамбулат Умаров, глава Наурского района Владимир Кашлюнов и др. Я выражаю искренние соболезнования семье, родным, близким и сослуживцам Юрия Николаевича. Память о Юрии Николаевиче навсегда сохранится в наших сердцах.
Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Сен 13 2016 в 6:15 PDT
Ранее сообщалось, что бывший командир спецгруппы «Альфа» погиб при ДТП в Чечне.
Торшин прошел Афганистан, воевал на Северном Кавказе, участвовал в освобождении заложников «Норд-Оста» на Дубровке, уничтожил главаря террористов Мавсара Бараева. Кавалер пяти боевых орденов. Пост советника главы Чеченской Республики Юрий Торшин занимал с августа 2015 года.