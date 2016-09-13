Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
13 сентября 2016, вторник, 20:00
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

ТЕАТР

РЕГИОНЫ

СОБЫТИЯ

Бизнесу:
Нетленка
Семинары
Новости регионов

На Щербакова водитель КамАЗ сбил светофор и сбежал
Левин: В Пензенской области есть все возможности для развития экономики
Тюменские велогонщики поборются за золото чемпионата Европы во Франции
Возможности платить в автобусе банковской картой тюменцам придется подождать
Несколько квартир в тюменском доме перевели в нежилые без согласия жильцов
Столкнулись Nexia и Volkswagen — пришлось вызывать и скорую и пожарных
На «Золотой осени» тюменцам предложат проверить здоровье
Минфин отметил падение дефицита бюджета ниже трех процентов
В Оулу упавший с моста человек сбил мотоциклиста
В доме на Депутатской горела квартира
Loading...
Спецпроекты
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Прыжок в будущее
Проект "Москва"
История: человек, институты
Национальные литературы
Документы
О проекте
Партнеры
13 сентября 2016, 18:03
ДТП МВД Рамзан Кадыров Чечня

Кадыров выразил соболезнования семье погибшего в Чечне экс-командира «Альфы»

Юрий Торшин
Юрий Торшин
Сайт международной ассоциации ветеранов «Альфа»

Врио главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил слова соболезнования родным и близким погибшего Юрия Торшина. Он разместил соответствующее видео в своем Instargam.

 

С глубоким прискорбием сообщаю о смерти советника Главы Чеченской Республики, почетного сотрудника ФСБ РФ, бывшего руководителя отдела Управления «А» Центра спецназначения ФСБ РФ Юрия Николаевича Торшина. Я проводил его в аэропорту Грозного спецрейсом в последний путь. Ушёл из жизни один из лучших сынов и патриотов России.  Вся его сознательная жизнь была связана с служением Отечеству, борьбой с злейшими врагами России, защитой мирных граждан. Мы были знакомы и дружили с Юрием Николаевичем более шестнадцати лет. И все эти годы я знал его, как исключительно честного, порядочного, мужественного человека. По моему поручению в церемонии прощания с Юрием Николаевичем и его похоронах приняла участие правительственная комиссия ЧР во главе с депутатом Госдумы, советником Главы ЧР Адамом Делимхановым. В неё входили первый заместитель министра правительства РФ по делам Северного Кавказа Одес Байсултанов, Герои России, полковники - председатель парламента ЧР Магомед Даудов и Глава Гудермесского района Вахит Усмаев, слушатель Академии Генштаба ВС РФ Алибек Делимханов, сенаторы Сулейман Геремеев и Зияд Сабсаби, руководитель администрации Главы и правительства ЧР Ислам Кадыров, полпред Чеченской Республики при Президенте РФ - вице-премьер ЧР Бекхан Таймасханов, помощник Главы ЧР Даниил Мартынов, Председатель Счетной палаты ЧР Иса Тумхаджиев, министр внутренних дел ЧР генерал-лейтенант Руслан Алханов, начальник ГУ МЧС РФ по ЧР генерал Руслан Яхъяев, командир ОМОН МВД РФ по ЧР полковник Алихан Цакаев, министр печати ЧР Джамбулат Умаров, глава Наурского района Владимир Кашлюнов и др. Я выражаю искренние соболезнования семье, родным, близким и сослуживцам Юрия Николаевича. Память о Юрии Николаевиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Видео опубликовано Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95) Сен 13 2016 в 6:15 PDT

Ранее сообщалось, что бывший командир спецгруппы «Альфа» погиб при ДТП в Чечне. 

Торшин прошел Афганистан, воевал на Северном Кавказе, участвовал в освобождении заложников «Норд-Оста» на Дубровке, уничтожил главаря террористов Мавсара Бараева. Кавалер пяти боевых орденов. Пост советника главы Чеченской Республики Юрий Торшин занимал с августа 2015 года.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Серена и Винус Уильямс
Сестер Уильямс уличили в приеме запрещенных препаратов с санкции WADA
Соль
В перечень продэмбарго внесли соль
Тест на допинг
МОК подверг дисквалификации четырех российских спортсменов
Олег Кононов
ФК «Краснодар» уволил главного тренера
Дверь банковского сейфа
Правительство рассмотрит запрет на выезд за рубеж банкирам-должникам
Архив новостей

Самое читаемое

Михаил Саакашвили
Украинские депутаты подали иск в прокуратуру на Саакашвили
Илья Сегалович
Мемория. Илья Сегалович
Первый канал. Новости
Первый канал опустился на шестую строчку по месячному охвату аудитории
Гарри Бардину - 75!
Болеро Гарри Бардина
Кирсан Илюмжинов
В Белом доме рассмотрят обращение Илюмжинова
19:46 Суд продлил арест замглавы управления собственной безопасности СКР
19:44 WADA обвинила хакеров из России во взломе своей системы
19:36 Получившего срок за репост картинки обвинили в нападении на девушку с ножом
19:35 «Эксмо» взяло на себя вину за плагиат в книге Маркина
19:09 СМИ: в Клинском районе Московской области игнорируется принцип честной политической конкуренции

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Илья Сегалович
Илья Сегалович
13 сентября 1964 года родился Илья Сегалович, сооснователь «Яндекса».
19:03 ФК «Краснодар» уволил главного тренера
18:59 Умер экс-футболист «Спартака»
18:35 Высший суд ЕС вновь признал время до работы частью трудового дня
18:34 МОК подверг дисквалификации четырех российских спортсменов
18:05 Генпрокуратура РФ потребовала запретить секту «Аум Синрике»
18:03 Кадыров выразил соболезнования семье погибшего в Чечне экс-командира «Альфы»
17:47 Правительство рассмотрит запрет на выезд за рубеж банкирам-должникам
17:29 Порошенко перекрестился на словах об очередном транше МВФ
17:24 Еще один журналист обвинил Владимира Маркина в плагиате
17:10 Эксперт Алексей Портанский: Не все проблемы в российской экономике связаны с нехваткой денег
16:59 Сестер Уильямс уличили в приеме запрещенных препаратов с санкции WADA
16:58 Названа предварительная причина возгорания Galaxy Note 7
16:47 Сбербанк рассказал о планах создания виртуального оператора связи
16:42 Медведев приехал на совещание в самоходном вагоне
16:33 ДНР и ЛНР введут одностороннее перемирие с 15 сентября
16:32 Полигон для тестирования IoT- проектов появился в «Сколково»
16:30 Пенсионерам из Австрии отказали во въезде в Россию под Смоленском
16:03 Московские единороссы подвели итоги предвыборной кампании
16:00 Сноуден попросил Обаму о помиловании
15:55 Медведев пошел навстречу просившему об отставке замминистра образования
15:40 Глава ФАС пригрозил Google новым штрафом за невыплату старого
15:40 В перечень продэмбарго внесли соль
15:21 Объявлен шорт-лист Букеровской премии
15:15 Сбежавший из-под ареста чиновник Росреестра написал жалобу в СКР
15:08 Российские и китайские моряки отработали спасение горящего корабля
14:51 Кремль заявил о внимании к делу Захарченко
14:40 США выделят Израилю военную помощь на 38 млрд долларов
14:37 Путину доложили об уголовном деле против гендиректора СЛО «Россия»
14:14 Великобритания ввела в обращение пластиковую банкноту с портретом Черчилля
14:13 Вексельберг рассказал о планах «Реновы»
13:54 Лавров призвал опубликовать соглашение с США по Сирии
13:49 В Великобритании предложили легализовать марихуану
13:32 Выявлено новое хищение при строительстве Восточного
13:25 Антикоррупционный главк МВД проверят после ареста замруководителя
13:07 В Москве предложили соорудить памятник анонимному рецензенту
13:05 Экс-командир группы «Альфа» погиб в ДТП с главой охраны Кадырова
13:03 Чешский хоккейный арбитр умер после удара шайбой
12:40 Украинские депутаты подали иск в прокуратуру на Саакашвили
12:37 Энергетики спрогнозировали баланс на нефтяном рынке к середине 2017 года
12:21 Глава президентского летного отряда «Россия» отправлен под домашний арест
12:06 Турция обратилась к США с официальным запросом об аресте Гюлена
12:01 Сирийское командование подтвердило уничтожение израильского самолета
11:50 Брат Девяткина рассказал о содержании предсмертной записки хоккеиста
11:46 МИД РФ подтвердил снятие части санкций США против Рособоронэкспорта
11:37 22 золотые пластины с именами богов найдены на Яве
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Камчатка Канада Киев кино Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР легкая атлетика лесные пожары Ливия Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Нью-Йорк «Оборонсервис» образование ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан Палестинская автономия Папа Римский Париж пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие СМИ Совбез ООН Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина ФАС Федеральная миграционная служба физика Финляндия ФИФА фондовая биржа Фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.