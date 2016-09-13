Кадыров выразил соболезнования семье погибшего в Чечне экс-командира «Альфы»

Врио главы Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил слова соболезнования родным и близким погибшего Юрия Торшина. Он разместил соответствующее видео в своем Instargam.

Ранее сообщалось, что бывший командир спецгруппы «Альфа» погиб при ДТП в Чечне.

Торшин прошел Афганистан, воевал на Северном Кавказе, участвовал в освобождении заложников «Норд-Оста» на Дубровке, уничтожил главаря террористов Мавсара Бараева. Кавалер пяти боевых орденов. Пост советника главы Чеченской Республики Юрий Торшин занимал с августа 2015 года.