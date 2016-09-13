Премьером Армении назначен бывший топ-менеджер «Газпрома»

Президент Армении Серж Саргсян назначил Карена Карапетяна премьер-министром республики. Документ опубликован на сайте президента Армении.

Ранее Карапетян был мэром Еревана, генеральным директором «Армросгазпром», заместителем генерального директора по стратегическому развитию и корпоративному развитию «Газпром межрегионгаз».

8 сентября стало известно, что премьер-министр Армении Овик Абраамян собирается подать в отставку.

«Я решил подать в отставку и предоставить президенту возможность сформировать новое правительство», — заявил Абраамян.

Свое решение он объяснил необходимостью применения новых подходов в деле управления государством.

Тогда же СМИ сообщили, что его преемников на посту премьер-министра может стать Карен Карапетян.