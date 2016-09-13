13 сентября 2016, 11:11
Премьером Армении назначен бывший топ-менеджер «Газпрома»
Президент Армении Серж Саргсян назначил Карена Карапетяна премьер-министром республики. Документ опубликован на сайте президента Армении.
Ранее Карапетян был мэром Еревана, генеральным директором «Армросгазпром», заместителем генерального директора по стратегическому развитию и корпоративному развитию «Газпром межрегионгаз».
8 сентября стало известно, что премьер-министр Армении Овик Абраамян собирается подать в отставку.
«Я решил подать в отставку и предоставить президенту возможность сформировать новое правительство», — заявил Абраамян.
Свое решение он объяснил необходимостью применения новых подходов в деле управления государством.
Тогда же СМИ сообщили, что его преемников на посту премьер-министра может стать Карен Карапетян.
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