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13 сентября 2016, 11:11
Армения «Газпром» отставки-назначения

Премьером Армении назначен бывший топ-менеджер «Газпрома»

Карен Карапетян
Карен Карапетян
Фото: past.am

Президент Армении Серж Саргсян назначил Карена Карапетяна премьер-министром республики. Документ опубликован на сайте президента Армении.

Ранее Карапетян был мэром Еревана, генеральным директором «Армросгазпром», заместителем генерального директора по стратегическому развитию и корпоративному развитию «Газпром межрегионгаз».

8 сентября стало известно, что премьер-министр Армении Овик Абраамян собирается подать в отставку.

«Я решил подать в отставку и предоставить президенту возможность сформировать новое правительство», — заявил Абраамян.

Свое решение он объяснил необходимостью применения новых подходов в деле управления государством.

Тогда же СМИ сообщили, что его преемников на посту премьер-министра может стать Карен Карапетян.

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