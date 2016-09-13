Украина подала иск к России по Крыму в рамках конвенции по морскому праву

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил о подаче иска в арбитражный суд в связи с потерей Крыма, сообщает телеканал ICTV.

«Первый большой иск будет подан именно на этой неделе, он касается конвенции по морскому праву и фактически является всеобъемлющим, поскольку он вмещает такие фундаментальные вопросы, как использование морского пространства, как нарушение экологической безопасности, а также объекты культурного наследства. Это очень масштабный иск», — подчеркнул Климкин, добавив, что собирается требовать компенсации.

22 августа 2016 года Павел Климкин заявил, что в ближайшее время в международные инстанции будут направлены иски о нарушении Россией обязательств в рамках конвенции ООН по морскому праву.

Речь идет о нарушении прав Украины на присутствие в прилегающем к Крыму территориальном море, акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива, включая права на природные ресурсы континентального шельфа.