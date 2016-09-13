Медведев пошел навстречу просившему об отставке замминистра образования

Председатель правительства России Дмитрий Медведев своим распоряжением уволил замглавы Минобрнауки Александра Климова. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что Климов освобожден от должности «по его просьбе».

В конце августа вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец сообщила СМИ, что недавно возглавившая Минобрнауки Ольга Васильева выступила с инициативой об отправке в отставку сразу трех своих заместителей — помимо Климова она решила уволить Екатерину Толстикову и Александра Повалко.

Официально об увольнении последних двух пока не сообщалось.