СМИ: в Клинском районе Московской области игнорируется принцип честной политической конкуренции

Избирательная кампания входит в завершающий этап. Среди регионов, о которых СМИ публикуют тревожные материалы оказалась Московская область. Так, издание «Национальные интересы» пишет о ситуации в Клинском районе этой области.

Издание напоминает, что 7 сентября, за 10 дней до завершения избирательной кампании 2016 г., председатель ЦИК России Элла Памфилова публично высказала свои опасения: «с точки зрения ненадлежащего применения так называемого административного ресурса» в ЦИК вызывают опасения 13 регионов. Памфилова сообщила, что ранее направила письма всем руководителям регионов и предупредила их о недопустимости применения админресурса и создания предвыборных штабов при муниципальных образованиях.

Неожиданным, по словам издания, можно было бы назвать упоминание среди других субъектов Федерации, известных своими «административными» традициями, Московской области, поскольку «считается, что губернатор Андрей Воробьёв — один из наиболее перспективных молодых политиков и высокопоставленных в прошлом членов партии ЕР, крайне заинтересован в том, чтобы после выборов к нему не было претензий — особенно потому, что, по мнению ряда экспертов, он находится не в лучших отношениях с руководством управления внутренней политики АП, и там были бы рады «отследить» нарушения на территории области».

При этом, по данным указанного издания, «на территории Клинского района Московской области реализуется «модельный» вариант «ненадлежащего использования админресурса» и прямого участия муниципального руководства в обеспечении «нужного результата» выборов».

Согласно опубликованным официальным данным, из 905 КОИБов, установленных в регионе, по 8 округу установлено в Лотошинском районе — 12, в Солнечногорском — 62, в Клинском — ни одного КОИБа. При этом по 8 (Клинскому) округу, в который входят Клинский, Лотошинский и Солнечногорский районы, в территориальной части списка ЕР на втором месте находится глава Клинского района Алена Сокольская. Кандидатом от ЕР по одномандатному 8 округу идет Сергей Юдаков, действующий депутат Московской областной думы по этому округу, первый зампред Мособлдумы.

Издание напоминает, что в 2011 г. Юдаков, бывший в тот момент секретарём регионального политсовета ЕР Московской области, также баллотировался в облдуму от Клинского (тогда пятого) округа. Выборы по этому округу стали одними из самых скандальных в регионе, результаты их подсчитывали в течение двух недель. Оппоненты, особенно представители КПРФ, жестко обвиняли Юдакова в применении админресурса и фальсификациях. Претензии выдвигались также к Иреку Вильданову, тогдашнему руководителю Мособлизбиркома, который ранее оказывал консультативно-юридические услуги областному региональному отделению ЕР. В 2014 г. Юдаков был отстранен от должности секретаря ЕР, его сменила сенатор Лидия Антонова, а в июне 2016 г. по инициативе ЦИК и по требованию Эллы Памфиловой был отстранён от должности Вильданов. На его место была назначена Ирина Коновалова, бывший декан юрфака Московского государственного областного университета. Коновалова, по словам издания, — опытный, но молодой юрист, без опыта работы в избиркоме. По мнению источников, контроль за деятельностью комиссии сохранила Наталья Земскова, заместитель и правая рука Вильданова.

В заметке излагается мнение местных жителей о том, что в Клину проводится партийная мобилизация — «причем именно на базе муниципального образования. Глава Клинского района Сокольская, будучи кандидатом в депутаты, продолжает исполнять обязанности руководителя и в полной мере использует админресурс, оказывая «помощь и поддержку» партии через привлечение бюджетников, работников системы образования и здравоохранения и т.д.»

«И, как ни удивительно, - пишет издание, - руководство региона об этом знает». Так, 31 августа губернатор Воробьёв встречался с жителями Солнечногорска. На встречу приехали жители Клина, чтобы обратить его внимание на то, что происходит в Клину. В частности, девушка из Клина спросила губернатора: «Андрей Юрьевич! Когда вы приедете к нам в Клин? Мы вас ждем очень, у нас все установки Владимира Владимировича на честные выборы нарушаются, и первый нарушитель — руководство района! Алена Дмитриевна вроде кандидат в Московскую областную думу, и при этом продолжает работать как глава, и пиарится каждый день в газетах , пользуется служебным положением — но ведь это нарушение закона! Если чиновники такого высокого уровня так запросто игнорируют закон про выборы, то что людям от такой власти остается ждать? Разберитесь, пожалуйста. Приезжайте в Клин!» Ответ, по словам издания, был такой: «Никаких нарушений в этом нет! Алена Дмитриевна нам помогает, после провальных выборов 11-го года нужна помощь, после выборов она останется с вами, никуда не уедет и не денется, так что работайте с ней, все будет хорошо». На повторный (уточняющий) вопрос — является ли нарушением, когда действующий глава района баллотируется, оставаясь в должности во время выборов, по данным издания, последовал «уточняющий» ответ: «Она останется с вами».