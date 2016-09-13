ФК «Краснодар» уволил главного тренера

Футбольный клуб «Краснодар» принял заявление об отставке Олега Кононова с поста главного тренера. Временно исполнять его обязанности назначен Игорь Шалимов, работавший в тренерском штабе Кононова, сообщается на сайте команды.

Кононов возглавил «Краснодар» в августе 2013 года, под его руководством команда в сезоне 2013/2014 дошла до финала Кубка России, через год завоевала бронзу чемпионата России, а в сезоне 2015/2016 пробилась в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

ФК «Краснодар» выразил Кононову «особую благодарность и признательность» за его работу.

По информации «Лайфа», инициатором отставки стал президент клуба Сергей Галицкий, недовольный результатами команды.