Получившего срок за репост картинки обвинили в нападении на девушку с ножом

Житель Бердска Новосибирской области Максим Кормелицкий, осужденный на год и три месяца за репост «ВКонтакте» картинки, высмеивающей купание в проруби, стал подозреваемым в другом деле — о нападении с ножом на свою знакомую. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По версии следствия, 11 сентября 21-летний Кормелицкий перед отправкой в колонию-поселение встретился со своей 18-летней знакомой. Во время общения он из ревности несколько раз ударил ее ножом.

Девушка, несмотря на ранения, решила уехать на своей машине, но попала в аварию. Ее госпитализировали.

Кормелицкий был арестован, ему вменяют в вину попытку убийства.

21 января Кормелицкий разместил на своей странице «ВКонтакте» картинку, высмеивающую обряд купания в проруби. 1 июня Бердский городской суд признал его виновным в разжигании религиозной розни и проговорил к году и трем месяцам колонии-поселения.