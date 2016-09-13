13 сентября 2016, 13:32
Выявлено новое хищение при строительстве Восточного
При проверке законности расходования бюджетных средств по госконтрактам на строительстве космодрома «Восточный» Военной прокуратурой выявлен акт преступного сговора головного исполнителя и субпродрядчиков. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Одно из предприятий Спецстроя РФ почти одновременно заключило договоры с тремя разными компаниями на выполнение одних и тех работ на одном и том же объекте космодрома. Все три получили деньги за работы, которые ни одна из них не выполняла, и были ликвидированы.
По факту хищения полутора миллионов рублей возбуждено уголовное дело.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое