Чешский хоккейный арбитр умер после удара шайбой

После попадания шайбы в голову скончался 24-летний хоккейный судья Чехии Павел Лаинка. Об этом сообщает агентство Р-Спорт со ссылкой на редактора чешского сайта НХЛ.

Во время матча 25 августа шайба случайно попала в голову Павлу. Несмотря на наличие шлема, арбитр получил серьезную травму и был госпитализирован.

Лаинка провел в больнице около двух недель. От полученной травмы он скончался 10 сентября.

Ближайшие хоккейные матчи Чехии начнутся с минуты молчания в память о Павле Лаинке.