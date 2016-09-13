Суд продлил арест замглавы управления собственной безопасности СКР

Лефортовский районный суд Москвы продлил на три месяца арест замглавы управления собственной безопасности СКР Александру Ламонову, в СИЗО он пробудет до 19 декабря, сообщает «Интерфакс».

Защита Ламонова намерена обжаловать это решение.

Накануне суд продлил до 19 декабря арест главы управления собственной безопасности СКР Михаилу Максименко и первому замруководителя столичного главка СКР Денису Никандрову.

Все трое следователей были задержаны 19 июля по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — по словам адвоката Ламонова Алексея Носкова, речь идет о сумме в 1 млн долларов. Защитник также сообщил, что никто из фигурантов дела вину не признает.