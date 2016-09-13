В Великобритании предложили легализовать марихуану

Парламент Великобритании выступил с предложением легализовать употребление марихуаны в медицинских целях. Об этом сообщает BBC.

Британские парламентарии отметили, что коноплю могут применять для пациентов с хронической болью и тревожными состояниями. При этом докладчики рассказали, что уже десятки тысяч людей в Великобритании нарушают закон и используют марихуану для облегчения симптомов болезней.

Межпартийная группа парламентариев также отметила в своем докладе, что на данный момент действующее законодательство Англии не признает терапевтическую ценность конопли и полностью запрещает ее использование даже в медицинских целях. За хранение марихуаны может быть предъявлено обвинение: штраф, либо лишение свободы сроком до пяти лет.

Парламентская группа привела данные 623 опрошенных пациентов и представителей медицины. Результаты опроса показали, что 37% не говорят своему врачу об употреблении конопли, 72% покупают марихуану на улице и 20% выращивают легкий наркотик самостоятельно.

Профессор медицины Майк Барнс отметил, что применение марихуаны может дать положительные сдвиги при хронических болях (в том числе нейропатических), рассеянном склерозе, тошноте, рвоте, расстройстве сна, стрессах, а также при болезни Паркинсона. Он также подчеркнул, что на основании анализа более 20 тысяч медицинских и научных отчетов выводы о широкой пользе марихуаны очевидны.

Представитель министерства внутренних дел прокомментировал заявление рабочей группы. «Существует значительный объем научных и медицинских доказательств, показывающих, что конопля является вредным лекарством, которое может повредить психическое и физическое здоровье людей. Важно, чтобы лекарства были тщательно опробованы, чтобы обеспечить их соответствие строгим стандартам рынка».

Отмечается также, что около 24 штатов США, Израиль, Канада и ряд европейских стран уже обеспечивают доступ к применению конопли в медицинских целях.