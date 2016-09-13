США выделят Израилю военную помощь на 38 млрд долларов

США согласовали с Израилем выделение пакета американской военной помощи в размере как минимум 38 млрд долларов, сообщает Reuters co ссылкой на источники.

Ожидается, что соглашение сроком на 10 лет будет подписано в ближайшие дни.

Это самый большой пакет военной помощи, которую США выделяли кому бы то ни было, отмечает агентство. По данным официальных лиц с обеих сторон переговоров, соглашение предусматривает также большие уступки со стороны Израиля. В частности, Израиль обязуется не запрашивать дополнительных средств на оборону у Конгресса США.

В год Израиль будет получать по 3,8 млрд долларов. Деньги пойдут на израильскую систему противоракетной обороны.