МОК подверг дисквалификации четырех российских спортсменов

Международный олимпийский комитет дисквалифицировал еще четырех спортсменов из России по обвинению в применении допинга, сообщается на официальном сайте МОК.

Российская сборная лишена двух медалей Олимпиады в Пекине 2008 года — серебра российской метательницы копья Марии Абакумовой и бронзы бегунов в эстафете 4 по 400 метров из-за положительной пробы на допинг у участника эстафеты Дениса Алексеева.

Также положительные допинг-пробы были выявлены у бегуньи Инги Абитовой (в Пекине она не завоевала медалей) и велогонщицы Екатерины Гниденко (участвовала в Играх-2012).

Между тем МОК подтвердил взлом своей антидопинговой системы ADAMS, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее сегодня хакерская группа Fancybear объявила о взломе ADAMS и выложила документы, согласно которым американские теннисистки сестры Серена и Винус Уильямс неоднократно принимали запрещенные препараты по медицинским показаниям, применение допинга утверждало Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Эти случаи в МОК отказались комментировать.