Франция и Германия подготовили план реформ оборонного агентства ЕС

Франция и Германия подготовили совместный план реформ Европейского оборонного агентства — аналога минобороны ЕС. Об этом 9 сентября сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на текст документа, сегодня аналогичная статья вышла в «Известиях».

По данным Süddeutsche Zeitung, предложения Германии и Франции касаются более тесной интеграции военных в ЕС:

- создание единой штаб-квартиры Европейского оборонного агентства,

- использование европейских спутников для разведки,

- сотрудничество в сфере военных закупок и материально-технического обеспечения,

- синхронизация финансирования и военного планирования.

Как сообщает издание, предложения были переданы в ЕС еще в августе, они должны быть рассмотрены на саммите в Братиславе, который пройдет 16 сентября.

Как пишут «Известия», программа направлена на предотвращение массовых закупок странами ЕС вооружений и техники у США.

«Для этого предлагается расширить программы по производству самолетов-заправщиков, систем спутниковой связи, оборудования для обеспечения кибербезопасности, а также завершить реализацию программы по созданию беспилотника класса MALE, которой совместно уже занимаются Франция, Италия и Германия», — говорится в статье.

В Европейском оборонном агентстве газете также рассказали, что, «в первую очередь оно будет заниматься недопущением дублирования работы с НАТО».