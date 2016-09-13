Глава ФАС пригрозил Google новым штрафом за невыплату старого

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) намерена выставлять новые штрафы американской интернет-компании Google, пока та не выплатит 438 млн рублей за нарушение закона о конкуренции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу ФАС Игоря Артемьева.

«За невыполнение предписания будем их штрафовать столько, сколько будет нужно, пока не выполнят», — пообещал руководитель ведомства.

Он отметил, что если предписание, выданное компании Google, не будет выполнено, то вначале ей назначат штраф в 500 тысяч рублей, «потом он удваивается и так далее».

Продление сроков для погашения штрафа, о котором Google просила ФАС в начале сентября, Артемьев считает нецелесообразным.

Предыдущий срок выплаты 438 млн рублей истекал 29 августа.