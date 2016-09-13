Брат Девяткина рассказал о содержании предсмертной записки хоккеиста

Родной брат хоккеиста Александр Девяткин сообщил о причинах, побудивших Петра Девяткина уйти из жизни. На этот шаг хоккеиста толкнули денежные долги, а также невозможность найти достойную для содержания семьи работу. Об этом сообщает Life со ссылкой на слова брата Девяткина.

«В записке он так и написал: простите, не могу так больше жить с долгами, всех люблю», - приводит слова Александра Девяткина агентство.

О смерти спортсмена стало известно ранее. Его тело было обнаружено в Новосибирске.

По делу о самоубийстве Чемпиона России по хоккею 1995 года следственный отдел СК РФ по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Выясняются обстоятельства смерти хоккеиста.