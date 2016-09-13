13 сентября 2016, 11:50
Брат Девяткина рассказал о содержании предсмертной записки хоккеиста
Родной брат хоккеиста Александр Девяткин сообщил о причинах, побудивших Петра Девяткина уйти из жизни. На этот шаг хоккеиста толкнули денежные долги, а также невозможность найти достойную для содержания семьи работу. Об этом сообщает Life со ссылкой на слова брата Девяткина.
«В записке он так и написал: простите, не могу так больше жить с долгами, всех люблю», - приводит слова Александра Девяткина агентство.
О смерти спортсмена стало известно ранее. Его тело было обнаружено в Новосибирске.
По делу о самоубийстве Чемпиона России по хоккею 1995 года следственный отдел СК РФ по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Выясняются обстоятельства смерти хоккеиста.
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