Глава президентского летного отряда «Россия» отправлен под домашний арест
Гендиректор ФГУП «Специальный летный отряд "Россия"» Ярослав Одинцев помещен под домашний арест, ему инкриминируется превышение должностных полномочий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы, который и принял решение.
Домашний арест Одинцева продлится до 6 ноября. Постановление было вынесено еще 7 сентября, однако известно об этом стало только сегодня.
В апреле Басманный суд арестовал восемь фигурантов дела о мошенничестве при закупке оборудования для самолетов авиаотряда «Россия» — по данным СМИ, речь шла о кондиционерах для лайнеров, которые закупались по завышенной цене.
Тогда под арест отправились Игорь Коваленко — начальник службы закупок Специального летного отряда «Россия, входящего в состав управделами, член конкурсной комиссии этой компании Дмитрий Поздняков и один из руководителей фирмы «Прибор-сервис» Алексей Меницкий.