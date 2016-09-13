Антикоррупционный главк МВД проверят после ареста замруководителя

Глава МВД Владимир Колокольцев назначил служебную проверку в отношении руководства антикоррупционного главка министерства (ГУЭБиПК), сообщается на сайте МВД.

Проверку проводят сотрудники главного управления собственной безопасности и департамент государственной службы и кадров МВД РФ. Она началась в связи с задержанием врио начальника управления «Т» (топливная сфера) главка Дмитрия Захарченко, во время обысков у которого было найдено свыше 120 млн долларов.

Проверяющими «будут тщательно и объективно изучены обстоятельства, причины и условия, которые привели к задержанию врио начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — говорится в пресс-релизе.