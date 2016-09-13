Украина пообещала выйти из ПАСЕ в случае возврата России прав в организации

Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал радикальные меры вплоть до отзыва украинской делегации, если Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) вернет России членство в организации. Об этом пишет «Укринформ».

«Если полномочия российской делегации, например в ПАСЕ, будут позитивно признаны, мы будем рассматривать разные варианты, даже вплоть до того, чтобы не принимать участие в работе ПАСЕ», — сообщил Климкин. Он подчеркнул, что будет лично рекомендовать правительству Украины применение очень радикальных мер.

28 января 2015 года ПАСЕ решила продлить санкции в отношении российской делегации и лишить ее права голоса и участия в руководящих органах Ассамблеи до апреля 2015 года.

25 июня 2015 года депутаты ПАСЕ признали Россию страной-агрессором, а территорию Крымского полуострова - оккупированной. За резолюцию проголосовали 54 депутата из 55. Отметим, что «за» признание России агрессором выступили 48 членов ПАСЕ, «против» - семь.

В январе 2016 года российская делегация приняла решение отказаться от участия в январской сессии ПАСЕ в Страсбурге.