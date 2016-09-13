Минфин предложил не индексировать пенсии работающим

Министерство финансов России предлагает в 2017-2019 годах не индексировать пенсии работающим пенсионерам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Минфин отмечает, что такая мера направлена «на снижение зависимости бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ от трансфертов из федерального бюджета».

Отменить повышение пенсий работающим пенсионерам призывал в октябре 2015 года премьер-министр России Дмитрий Медведев.